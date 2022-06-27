مصدر عسكري إسرائيلي: بيان كتائب القسام يأتي في إطار "الحرب النفسية"

علق مصدر عسكري إسرائيلي على إعلان كتائب القسام تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، قائلا إن هذا الإعلان يأتي في إطار "الحرب النفسية".

وقال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "هذا الإعلان هو استفزاز من قبل حركة حماس في الذكرى الثامنة لعملية الجرف الصامد"، في إشارة إلى حرب غزة عام 2014.

وشدد المسؤول على "أننا لا نعترف بأي تغيير في صحتهم".

وتحتجز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الجنديين أفيرا منغيستو وهشام السيد، بالإضافة إلى جثث الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

ولم يحدد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب "القسام" من هو الجندي الذي تدهورت حالته الصحية، لكنه تعهد ما يؤكد ذلك خلال الساعات المقبلة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"