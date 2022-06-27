 
مباشر

كتائب القسام تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها

أخبار العالم العربي

كتائب القسام تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbbp

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن تدهورا طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى الكتائب، و"سننشر خلال الساعاتِ القادمة ما يؤكد ذلك".

وتحتجز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، بالإضافة إلى أفيرا منغيستو وهشام السيد.

وأكدت "حماس" في وقت سابق، أن الأسرى الإسرائيليين لن يروا النور إلا بعدما يرى الأسرى الفلسطينيون الحرية.

المصدر: RT + "قدس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا