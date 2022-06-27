كتائب القسام تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن تدهورا طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى الكتائب، و"سننشر خلال الساعاتِ القادمة ما يؤكد ذلك".

وتحتجز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، بالإضافة إلى أفيرا منغيستو وهشام السيد.

وأكدت "حماس" في وقت سابق، أن الأسرى الإسرائيليين لن يروا النور إلا بعدما يرى الأسرى الفلسطينيون الحرية.

חמאס בהודעה חריגה: "הידרדרות רפואית במצבו של אחד השבויים הישראלים"@MatanTzuripic.twitter.com/4itNsVlEBl — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 27, 2022

المصدر: RT + "قدس"