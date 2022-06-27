الدفاع الروسية: استهدفنا بالصواريخ ورشات مصنع أرتيوم بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف يوم أمس

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تنفيذ هجوم صاروخي على ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف يوم أمس الأحد.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

-استهدفنا بأربعة صواريخ ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف يوم أمس الأحد، ولم تتضرر البنية التحتية المدنية في كييف نتيجة استخدام أسلحة عالية الدقة والتي أصابت الهدف المحدد.

-دمرت قواتنا الجوية ثلاثة صواريح من طراز "غراد" MLRS، ومدفع هاوتزر M-777، ومدفعي هاوتزر جياسينت بأسلحة عالية الدقة.

- تحاول القيادة الأوكرانية إيقاف هروب وحداتها في منطقة ليسيتشانسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية أمس في 26 يونيو بالقرب من مصفاة النفط في ليسيتشانسك، مجموعتي استطلاع عسكرية ضمت 14 متطرفا ومسلحا، الأولى كانت من مواطني دول أوروبي، والثانية تضم مرتزقة من جورجيا.

- دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة وصواريخ وأسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

- دمرت القوات المسلحة الروسية مركز تجمع عسكري مسلح في منطقة ليسيتشانسك.

-فقد اللواء الآلي 115 المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية السيطرة على وحداته باتجاه ليسيتشانسك.

▪️ أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 طائرات بدون طيار واعترضت صاروخين من طراز "توتشكا أو" في منطقة خيرسون.

- لدينا قائمة ومعلومات عن مرتزقة في أوكرانيا ومتورطين من جورجيا ساهموا في التعذيب الوحشي وقتل الجنود الروس بالقرب من كييف في مارس.

-وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات عن كل مرتزق متورط في الإساءة إلى جنودنا وقتلهم.

- ضربت القوات الجوية المسلحة الروسية نقطة انتشار الكتيبة 106 من لواء المشاة الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نيكولاييف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

المصدر: RT