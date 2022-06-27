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وكالة: الإمارات عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

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وكالة: الإمارات عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
Sputnik
جنود أوكرانيون أسرى
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كشفت وكالة "نوفوستي" أن مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات عرضوا على روسيا التوسط في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بأن "ممثلي الإمارات رفيعي المستوى، آخذين في الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا، توجهوا إلى الجانب الروسي باقتراح للمساعدة في تبادل المعتقلين الذين تم أسرهم".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المقترحات المقدمة من الإمارات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد قوائم أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني.

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المصدر: نوفوستي

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