سفير لوغانسك في روسيا: تحرير جميع الرهائن من "آزوت" وتطهير المنطقة من المسلحين

قال سفير جمهورية لوغانسك في روسيا روديون ميروشنيك، إنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن من "آزوت" في سيفرودونيتسك.

وأضاف ميروشنيك، "لم يتبق أحد كرهائن. وحتى الآن، تم تحرير منطقة آزوت الصناعية بالكامل من المسلحين الأوكرانيين. وبقي بعض السكان هناك، منهم من لا يريد مغادرة إقليم سيفيرودونيتسك، أي هؤلاء هم الأشخاص الذين قرروا البقاء هناك في الوقت الحالي، ويؤمن جنودنا لهم الطعام والماء والأدوية".

وأضاف السفير أنه تم بالفعل إجلاء بعض الأشخاص من أراضي المنطقة الصناعية. "صباح اليوم الاثنين، هناك ما يزيد قليلا عن 500 شخص قرروا مغادرة الملجأ في إقليم سيفيرودونيتسك بمصنع آزوت، وقد تم نقلهم بوسائل النقل، بشكل أساسي إلى ستارلوبسك..إذ توجد هناك نقطة توزيع حيث يتخذ الناس فيها قرارا إلى أين يريدون التوجه بعد ذلك إلى الأقارب أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة".

المصدر: نوفوستي