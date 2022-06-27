المستشار الألماني للرئيس الأمريكي: "استدر يا جو !"

ظهر الرئيس الأمريكي جو بادين في موقف جديد بقمة مجموعة السبع، وهو بحاجة ليقال له ما يجب فعله، حيث لم يسمع طلب المصور بأن يستدير الحضور لالتقاط صورة.

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وبادر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يجلس قرب بايدن إلى القول له: "استدر يا جو".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت عن ورقة ظهرت بين يدي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع بشأن الطاقة البديلة، كتبت عليها تعليمات تفصيلية بأن يدخل وبأن يلقي التحية على الحضور وأن يجلس في مقعده، وأن يدلي بتصريح قصير مدته دقيقتان، وأن يطرح سؤالا على رئيسة اتحاد العمال، وهكذا إلى أن يأتي وقت خروجه من القاعة.

المصدر: RT