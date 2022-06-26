لوغانسك تؤكد وجود مرتزقة من بولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا في ليزيتشانسك وزاخاروفا تعلق

أعلن فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك أن مرتزقة من بولدنا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون في ليزيتشانسك غرب الجمهورية.

وقال كيسيليف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية إن المرتزقة المحاصرين في ليزيتشانسك يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافلوغراد.

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وأضاف: "هناك مرتزقة بولنديون و37 مرتزقا بريطانيا و21 فرنسيا و64 أمريكيا في ليسيتشانسك، وهذه المعلومات حسب البيانات الأولية لاستخباراتنا والمعلومات التي نتلقاها من السكان المحليين".

وأوضح أن هناك حوالي 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون في ليسيتشانسك.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية لا تريد الرد على أسئلة الجانب الروسي حول أنشطة مرتزقتها في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"