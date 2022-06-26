استسلام قرابة 70 جنديا أوكرانيا من مجمع آزوت الصناعي

أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك إن قرابة 70 جنديا أوكرانيا كانوا على أراضي مجمع مصنع أزوت الصناعي في سيفيرودونتسك ألقوا السلاح واستسلموا.

وقال ميروشنيك " قتل عدد كبير من المسلحين هناك، خلال المواجهات المسلحة. بعضهم حاول اجتياز نهر سيفيرسكي دونيتس، بعضهم تمكن من الفرار. أعداد الأسرى ليست كبيرة ما بين 50 - 70 عسكريا، وهؤلاء ممن تعرف عليهم السكان المحليين. آخرون حاولوا التفرق والانخراط بين المدنيين".

وأوضح "من الممكن أن يتمكن عناصر من الجيش الأوكراني من مغادرة المصنع تحت ستار المدنيين".

وتابع "لا أعتقد أن المشكلة الخاصة بآزوت تكمن في قتل وأسر أكبر عدد ممكن من المسلحين. وإنما كانت المهمة تطهير سيفيرودونيتسك، وقد تم تحقيق ذلك. والنتيجة الرئيسية هي أن الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتس محرر".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيغور كوناشينكوف، أكد إحباط محاولة العدو لتحويل منطقة آزوت الصناعية في سيفيرودونتسك إلى بؤرة للقتال، وقال "وفي المحصلة تمكت قواتنا من السيطرة على هذه المنطقة بالكامل".

المصدر: نوفوستي