الدفاع الروسية: تم إسقاط مقاتلتين و8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز"سو 25" وأخرى "ميغ 29" وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا وتدمير مراكز تدريب للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
-إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في منطقة دنيبروبتروفسك.
-قام الجانب الأوكراني مرة أخرى بمحاولة فاشلة لشن غارات جوية وضربات صاروخية على جزيرة "زمييني".
-دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية و19 صاروخا من طراز MLRS.
-تبلغ المساحة الإجمالية لإقليم سيفيرودونتسك وبوروفسكي وفورونوفو وسيروتين التي حررتها القوات المسلحة الروسية حوالي 145 كيلومترا مربعا.
-هاجمت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة، مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
-تمت تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية.
- تدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية عبر ضربات صاروخية روسية وصواريخ "كاليبر".
-استهدف الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وأربعة مستودعات للذخيرة بالضواحي الغربية لمدينة ليسيتشانسك.
- أسقط النظام الصاروخي "بانتسير- S" الروسي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو25" و 12 صاروخا بالقرب من جزيرة زمييني.
- تم اعتراض 10 صواريخ من طراز MLRS الأوكرانية أطلقت تجاه دونيتسك.
- منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات المسلحة الروسية 1363 طائرة بدون طيار و 3809 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
المصدر: RT