أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز"سو 25" وأخرى "ميغ 29" وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا وتدمير مراكز تدريب للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

-إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في منطقة دنيبروبتروفسك.

-قام الجانب الأوكراني مرة أخرى بمحاولة فاشلة لشن غارات جوية وضربات صاروخية على جزيرة "زمييني".

-دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية و19 صاروخا من طراز MLRS.

-تبلغ المساحة الإجمالية لإقليم سيفيرودونتسك وبوروفسكي وفورونوفو وسيروتين التي حررتها القوات المسلحة الروسية حوالي 145 كيلومترا مربعا.

-هاجمت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة، مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

-تمت تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية.

- تدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية عبر ضربات صاروخية روسية وصواريخ "كاليبر".

-استهدف الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وأربعة مستودعات للذخيرة بالضواحي الغربية لمدينة ليسيتشانسك.

- أسقط النظام الصاروخي "بانتسير- S" الروسي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو25" و 12 صاروخا بالقرب من جزيرة زمييني.

- تم اعتراض 10 صواريخ من طراز MLRS الأوكرانية أطلقت تجاه دونيتسك.

- منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات المسلحة الروسية 1363 طائرة بدون طيار و 3809 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT