إسبانيا تؤكد أن قمة الناتو في مدريد لن تبحث انضمام أوكرانيا للحلف

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تكن موضوع مباحثات ولن تكون خلال قمة الحلف على طاولة المباحثات.

وقال وزير الخارجية الإسباني الذي تحتضن بلاده قمة الناتو نهاية الشهر الجاري، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد فقط عبر الفيديو كونفرنس.

وأضاف الوزير: "إذا قرر المجيء، بالطبع، سنرحب به بأذرع مفتوحة. لكنه قال بالفعل إنه سيشارك (في القمة) عبر الفيديو كونفرنس".

وتعليقا على إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، أشار الوزير إلى أنه "يجب اتخاذ القرار بالإجماع"، مضيفا: "من الضروري تبديد الشكوك التي قد تنشأ في تركيا. آمل أن نتمكن قريبا جدا من تقريب مواقفنا، وأن يتم قبولهما في الناتو بالإجماع".

المصدر: نوفوستي