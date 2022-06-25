"نيويورك تايمز": خيبة أمل وألم لدى الولايات المتحدة وشركائها نتيجة العقوبات ضد روسيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يواجهون خيبة أمل وألم بسبب العقوبات ضد روسيا، ولم يتوقعوا الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الولايات المتحدة وأوروبا باتتا تواجهان بعد رفض أو الإعلان عن خفض واردات النفط الروسية، ارتفاعا في أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه فإن موسكو، وتحت ضغط العقوبات، سجلت زيادة في عائداتها من بيع النفط والغاز.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس "مؤسسة كارنيجي للأبحاث"، أندرو وايس، أن الحقيقة هي أن اقتصادات الدول الغربية أكثر ضعفا مما تعتقده حكوماتها.

وتوقعت "نيويورك تايمز" أن الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف "سيستفيد" من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، وليام روجر، إن الولايات المتحدة ومن خلال العقوبات التي فرضتها على روسيا انتهى بها الأمر "بإطلاق رصاصة على قدميها".

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي حذر الولايات المتحدة من أنها تواجه مخاطر متزايدة من الانكماش الاقتصادي، وأن أمامها "مسارا ضيقا" لتجنب الركود، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: نوفوستي