سلطات لوغانسك: الجيش الأوكراني يحتجز حوالي 600 مدني كرهائن في مصنع "أزوت"

كشف مساعد وزير الشؤون الداخلية جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف، عن احتجاز الجيش الأوكراني حوالي 600 مدني كرهائن في مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك.

ونقلت "تاس" عنه قوله: "إنهم يحتجزون نحو 600 مدني كرهائن".

في 21 يونيو، أفاد روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، بأن حوالي 20 مدنيا تمكنوا من مغادرة مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك عبر نقطة تفتيش لا يسيطر عليها الجيش الأوكراني.

وقبل ذلك، قال ضابط قوات لوغانسك أندريه ماروتشكو، إن بعض المدنيين تمكنوا من مغادرة مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك بمساعدة الحيل أو "بفرص حظ".

المصدر: تاس