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لوغانسك.. تمكّن مدنيين من الفرار من مصنع "أزوت" بالحيلة والحظ

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لوغانسك.. تمكّن مدنيين من الفرار من مصنع
Legion-Media
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كشف مصدر عسكري عن تمكن بعض المدنيين من الفرار "بالحيلة والحظ" من قوات كييف المحاصرة في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك في لوغانسك، حيث تتخذ القوات المحاصرة المدنيين دروعا بشرية.

وقال الضابط في قوات لوغانسك أندريه ماروتشكو عبر برنامج "سولوفيوف لايف" التلفزيوني: "هناك مدنيون تمكنوا إما عن طريق الحيلة أو حالفهم الحظ من مغادرة المصنع".

وأضاف أنهم تحدثوا عن الوضع الإنساني الكارثي في المصنع.

وفي وقت سابق، ذكر مدنيون تمكنوا من الفرار من المصنع إنه يوجد فيه العديد من المرتزقة الأجانب.

المصدر: تاس

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