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حكومة "طالبان" تعلن الإفراج عن معتقل أفغاني من سجن غوانتانامو (صورة)

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أعلنت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، الإفراج عن السجين أسد الله هارون من سجن غوانتانامو، وتسليمه إليها.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة في بيان إن "إطلاق سراح أسد الله هارون، جاء نتيجة تعامل الإمارة الإسلامية الإيجابي والمباشر مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "الإمارة الإسلامية تعتقد أن التحقيق مع السجناء الأفغان في دول أخرى هو مسؤوليتها وتحاول العمل على عدم بقاء أي أفغاني في حالة مقلقة في الدول الأخرى".

ونشر حساب "طالبان" على "تويتر" صورة للسجين بعد إطلاق سراحه، وكتبت: "بفضل الله عزوجل ثم نتيجة جهود إمارة أفغانستان الإسلامية المتواصلة تم الإفراج عن الأسير الأفغاني البطل/ أسد الله هارون من سجن غوانتنامو بعد عقدين من الحبس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمه اليوم لمسؤولي الإمارة الإسلامية".

وحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس" فإن هارون كان يعمل تاجرا للعسل يسافر بين بيشاور وجلال آباد في شرق أفغانستان عندما أسر في 2006 فيما تقول عائلته إنه كان على الأرجح فخا للمطالبة بمكافأة نقدية للمتمردين.

لكن الحكومة الأمريكية تؤكد أن هارون كان مرسالا مرتبطا بتنظيم "القاعدة" وعمل كقائد لمجموعة مسلحة تدعى الحزب الإسلامي.

المصدر: RT

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