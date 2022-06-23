رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقر بعدم قدرته التأثير على أسعار النفط

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، وكذلك على تكلفة عدد من السلع الأخرى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن باول قوله: "بعض (أنواع السلع) خارجة عن سيطرتنا، على سبيل المثال أسعار النفط ومعظم أسعار المواد الغذائية. ولكن في أوروبا، أصبحت مشكلة أسعار موارد الطاقة والمنتجات أقوى بكثير".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئبس الأمريكي جو بايدن: "أعمل ما بوسعي من خلال إنتاج تاريخي للنفط من أجل التصدي لآثار ارتفاع الأسعار الذي تسبب به بوتين".

وفي بداية هذا الشهر، أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة في مايو، بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي - وهذا هو الرقم الأكثر ارتفاعا منذ عام 1981.

وبحلول نهاية عام 2021، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة 30 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي + RT