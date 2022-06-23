مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا

أفاد الصحفي خافيير مايوركا، بتحطم طائرة من طراز "Learjet 55C" في منطقة خانق واليي ديل تول جنوبي العاصمة كاراكاس في فنزويلا.

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وكتب مايوركا على صفحته الشخصية: "عثر رجال إلإطفاء على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C" تحطمت في قطاع كواخاريتو في إقليم كريستوبال روخاس. ولم يبق أحد على قيد الحياة. ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص واتجهت إلى مطار كاراكاس".

وتؤكد معلومات خدمة "Flightradar" هذه المعلومات أيضا، ومفادها أن الطائرة بهذا العدد كانت في الجو لمدة 29 دقيقة قبل فقدان السرعة والارتفاع في المنطقة المذكورة.

وأضاف الصحفي أنه كان بين القتلى فردان للطاقم و4 ركاب بمن فيهم رئيس نادي كرة القدم "Estudiantes de Mérida"، كريستيان توني.

المصدر: نوفوستي