نقل زعيمة ميانمار المخلوعة من موقع سري إلى السجن

نقلت زعيمة ميانمار المخلوعة، أونغ سان سو تشي، من موقع احتجاز سري إلى سجن في العاصمة، وفقا لمسؤولين قانونيين مطلعين على قضيتها.

وحسب المسؤولين فإن جلسات قضاياها المستمرة ستقام في منشأة جديدة شيدت بمجمع سجون.

يذكر أن سوتشي اعتقلت في الأول من فبراير 2021 عندما استولى الجيش على الحكم من حكومتها المنتخبة. وكانت في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة، لكنها نقلت لاحقا إلى موقع آخر وعلى مدار العام الماضي، احتجزت في موقع غير معلوم في نايبيداو، ويعتقد أن الموقع قاعدة عسكرية.

وتحاكم سوتشي بعدة تهم منها الفساد في محكمة خاصة بالعاصمة، وبدأت جلساتها يوم 24 مايو 2021. كل تهمة من 11 تهمة فساد تواجهها تحمل عقوبة السجن حتى 15 سنة.

وحكم عليها بالفعل بالسجن 11 عاما، بعد إدانتها بتهم الاستيراد والحيازة غير القانونية لأجهزة "وكي توكي" وانتهاك قيود كورونا. فضلا عن تهم الفساد المستمرة، اتهمت أيضا بالاحتيال الانتخابي وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

المصدر: AP