الجيش الإيراني: نمتلك أقوى أسطول مروحيات في الشرق الأوسط

قال قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، إن بلاده تمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد العميد قرباني على أن "الإجابة على أدنى حركة للأعداء ستكون الأقسى.. يعرف أعداؤنا أنهم إذا قاموا بأدنى خطوة، سوف يعاقبون بأقسى الردود".

وأكد أن "القوة الجوية للجيش الايراني تمتلك أقوى وحدة هليكوبتر في الشرق الأوسط تلعب دورا هاما للغاية في قلب المعادلات العسكرية للأعداء".

المصدر: isna