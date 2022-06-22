لافروف يصل طهران حيث سيلتقي برئيس البلاد وبنظيره الإيراني

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة من المقرر خلالها أن يجري مباحثات مع قيادة البلاد.

ووفق ما ذكرته الخارجية الروسية، من المقرر أن يناقش لافروف مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الوضع حول الصفقة النووية، والتي توقفت مفاوضات استعادتها بشكل مؤقت منذ نهاية مارس، وكذلك أوكرانيا وأفغانستان وسوريا والعلاقات الثنائية.

وبعد زيارته إلى طهران، سيزور لافروف في 23 و24 يونيو، العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يتم التخطيط أيضا للجراء مباحثات مع قيادة البلاد.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية