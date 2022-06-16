 
مباشر

لافروف يشارك في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين

أخبار العالم

لافروف يشارك في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8pj

 قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين في يومي 7و8 يوليو المقبل.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نعد بنشاط للاجتماع القادم لوزراء خارجية مجموعة العشرين في 7 و 8 يوليو، والذي سيشارك فيه وزيرنا سيرغي لافروف".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: عسكرة الغرب لفضاء المعلومات يزيد من خطر الصدام المباشر
الخارجية الروسية: عسكرة الغرب لفضاء المعلومات يزيد من خطر الصدام المباشر

وشدد بيريشيفسكي على أن الجانب الروسي، يقدر عاليا موقف إندونيسيا غير المنحاز وتمسكها بالتزاماتها كرئيس لمجموعة العشرين.

وقال: "نحن نقدر جهود جاكارتا لمنع تسييس عمل المجموعة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء الوضع في أوكرانيا"، ونوه بأن موسكو مستعدة لإظهار "المرونة اللازمة " لكي تحس رئاسة المجموعة الحالية بأقصى درجة من الراحة.

المصدر:  وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا