صرح مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، بأن عسكرة الفضاء المعلوماتي من قبل الغرب يزيد من خطر الصدام المباشر.

وتابع كروتسكيخ أن كييف وواشنطن لا تفهمان خطورة تشجيع اللصوصية في الفضاء المعلوماتي، حيث أن "عسكرة الفضاء، ومحاولة تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

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وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على مبادرة رفع الحظر عن الموانئ الأوكرانية لتنظيم صادرات الحبوب بضرورة تطهير الشريط الساحلي والتوقف عن مطالبة الغرب بتسليح كييف "حتى الأسنان" (للحد الأقصى-المحرر). وبحسب الوزير، فقد كان من الضروري التخلي عن مثل هذا الخطاب منذ زمن بعيد، والتعامل لا مع إثارة المشاعر، وإنما مع الأفعال الملموسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد حان الوقت للشركاء الغربيين، كما يقول لافروف، أن يدركوا أن الانغماس في المزاج العسكري في كييف لن يؤدي إلى أي شيء جيد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا