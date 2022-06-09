بوتين: محصول الحبوب في روسيا في العام الحالي قد يتجاوز 130 مليون طن

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب يوم الخميس:" إنتاج هذا العام، إن شاء الله - وهذا مهم جدا أيضا، وربما حتى أهم شيء - سيكون لدينا أكثر من 130 مليون طن من المحصول".

كما أشار بوتين إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن.

وقال بوتين: "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي غضون عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".

المصدر: إنترفاكس