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أبعاد روسية

اتهام أوكرانيا لروسيا بمحاصرة القمح.. ضربنى وبكى؟

أخبار العالم

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اعترف مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن القمح الأوكراني يغادر البلاد.

 والسؤال هو لماذا تُتهم روسيا بمحاصرة القمح الأوكراني في الوقت الذي بدأت فيه موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب بتمريره إلى أوروبا في فترات سابقة؟ وماذا بعد أن اقترحت روسيا للمرة المئة حلولاً عملية للإفراج عن بقية القمح من أوكرانيا؟ وهل يجب أن تتخلى الدول الإفريقية عن المادة الغذائية الحيوية الأهم من أجل إرضاء الخارجية الأمريكية؟

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