أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وأن ما يصل إلى 500 عسكري لقوا حتفهم جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في نيكولايف (جنوب) أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية: "نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية في 21 يونيو، تم القضاء على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة في ورشات مصنع بناء السفن "أوكيان" في مدينة نيكولايف".

وذكر كوناشينكوف أيضا أنه في منطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك، وفي ظل مواجهة وحدات اللوائين الميكانيكيين 14 و24 لخطر الهزيمة، أجلت القيادة الأوكرانية من هناك ليلا ما يصل إلى 30 جريحا و8 قتلى من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين، لمنع وقوعهم في أيدي عناصر القوات الروسية.

يتبع..