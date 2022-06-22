أنطونوف: واشنطن لم تتصل بنا بشأن المرتزقين الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن السفارة لم تتلق أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي بشأن المرتزقين الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.

وتابع أنطونوف أمام الصحفيين، أمس الثلاثاء: "لم يتصل أحد بالسفارة. لا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.

المصدر: نوفوستي