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بيسكوف: لا يمكن استبعاد إعدام الأسرى الأمريكيين وليس لدينا الحق في التدخل في قرار المحكمة

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بيسكوف: لا يمكن استبعاد إعدام الأسرى الأمريكيين وليس لدينا الحق في التدخل في قرار المحكمة
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحكمة هي الجهة التي ستحدد عقوبة المرتزقة الأمريكيين الذين تم أسرهم في أوكرانيا، دون أن يستبعد عقوبة الإعدام.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي ردا على أسئلة الصحفيين عما إذا كان من الممكن فرض عقوبة الإعدام على هؤلاء الأسرى، وتابع بيسكوف: "لا يمكننا استبعاد أي شيء، لأن هذا هو قرار المحكمة، ونحن لا نعلق على قرارها أبدا، بل وليس لدينا الحق في التدخل".

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وكانت أنباء قد تواردت عن أسر الجيش الروسي لجنديين سابقين بالجيش الأمريكي خلال معركة قرب خاركوف، وهما ألكسندر دريوك (39 عاما)، والذي خدم من قبل في العراق، وآندي هيون (27 عاما).

ولم يتمكن بيسكوف من توضيح أي معلومات خاصة بمكان تواجد هؤلاء الأسرى، حيث قال: "ليس لدي معلومات حول مكان وجودهم. نحن نتحدث هنا عن مرتزقة كانوا يهددون أرواح جنودنا، وتعدوا على أفرادنا العسكريين، وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وهم مصنفون على أنهم مرتزقة، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف بأي شكل من الأشكال، ويجب التحقيق في جرائمهم وتقديمهم للعدالة".

المصدر: نوفوستي

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