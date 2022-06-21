الخارجية الروسية توضح سبب استدعائها لرئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو

قالت الخارجية الروسية، إنه تم استدعاء ماركوس إيدير رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو، على خلفية القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت بعض البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد.

وتم تقديم احتجاج شديد لممثل الاتحاد الأوروبي على هذه القيود أحادية الجانب المناهضة لروسيا، والإشارة إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية والسياسية للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تصعيد التوتر.

وطالبت الخارجية الروسية الجانب الأوروبي، برفع هذه القيود حالا والعودة إلى العمل الطبيعي للترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد من الأراضي الروسية.

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وشددت الوزارة، على أن الجانب الروسي سيتخذ تدابير جوابية إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يجب على ليتوانيا أن تعي جدية العواقب التي ستترتب على قرارها بخصوص الترانزيت.

المصدر: تاس