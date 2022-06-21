صحيفة: مقتل مرتزق أمريكي ثان في أوكرانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، بمقتل المواطن الأمريكي، ستيفن زابيلسكي، في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن نعي منشور في صحيفة محلية في مدينة كان حيث كان يعيش زابيلسكي أن النعي كتبه أقرباء الأمريكي المقتول، مضيفة أن المعلومات بشأن مقتله أكدتها وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت: "بهذه الصورة قتل مواطن أمريكي ثان على الأقل في هذه الحرب".

ودققت الصحيفة أن الأمريكي زابيلسكي (52 عاما) منحدر من ولاية نيويورك وقتل في 15 مايو الماضي أثناء الأعمال القتالية في ضواحي قرية دوروجنيانكا. وفي المنزل ترك الرجل زوجة و5 أطفال بالتبني.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية أن الوزارة اتصلت بعد مقتله مع أسرة القتيل وقدمت لها "كل المساعدات القنصلية اللازمة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، "احتراما للعائلة في هذا الوقت المؤسف".

وذكرت الصحيفة أن الأمريكي الأول المقتول في أوكرانيا هو ويلي جوزيف كينسل الذي انتشرت معلومات حول مصرعه في بداية يونيو الماضي.

وأعلنت صحيفة "Telegraph" البريطانية، سابقا، أن العسكريين الروس ألقوا في ضواحي مدينة خاركوف، القبض على مرتزقين أمريكييين كانا يحاربان إلى جانب كييف. وأضافت أن الأمريكيين ألكسندر دريوكي (39 عاما) وإندي هيوين (27 عاما) هما أول أمريكيين ألقى العسكريون الروس القبض عليهما. من جهتها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تتوفر لديها معلومات غير مؤكدة حول أسر الأمريكيين الاثنين وهي تقوم حاليا بتحديد مصيرهما بالتعاون مع أسرتيهما والسلطات الأوكرانية والصليب الأحمر.

المصدر: نوفوستي