قوات كييف تقصف الأحياء السكنية في مدينة خاركوف لاتهام الجيش الروسي بتدميرها

أعلن مركز مراقبة الدفاع الروسي أن كييف نشرت المدفعية في محيط مدينة خاركوف وتقصف بها الأحياء السكنية في المدينة لاتهام القوات الروسية، وتلفيق فيديوهات وترويجها عبر الإعلام الغربي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف في إفادة صحفية يوم الاثنين: "وفقا للمعلومات، دبّر نظام كييف في مقاطعة خاركوف استفزازا آخر ضد السكان بهدف اتهام القوات الروسية في ما بعد بشن ضربات عشوائية ضد المدنيين، وتهيئة الظروف لإجلائهم من الشقق ونشرهم في مواقع مفتوحة لإطلاق النار".

وقال إنه لهذا الغرض، نشرت الوحدات الأوكرانية المدفعية في مقاطعة خاركوف، وتقصف بها بشكل دوري مناطق سكنية بالمدينة.

وأضاف ميزينتيف أنه "بتوجيه من سلطات كييف، من المقرر استخدام صحفيين أوكرانيين وأجانب لإعداد صور وفيديوهات مفبركة "لجرائم قتل المدنيين على أيدي الروس"، لتروجها وكالات الأنباء الغربية على نطاق واسع".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية