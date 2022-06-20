 
مباشر

قوات كييف تقصف الأحياء السكنية في مدينة خاركوف لاتهام الجيش الروسي بتدميرها

أخبار العالم

قوات كييف تقصف الأحياء السكنية في مدينة خاركوف لاتهام الجيش الروسي بتدميرها
Sputnik Константин Михальчевский
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9r9

أعلن مركز مراقبة الدفاع الروسي أن كييف نشرت المدفعية في محيط مدينة خاركوف وتقصف بها الأحياء السكنية في المدينة لاتهام القوات الروسية، وتلفيق فيديوهات وترويجها عبر الإعلام الغربي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف في إفادة صحفية يوم الاثنين: "وفقا للمعلومات، دبّر نظام كييف في مقاطعة خاركوف استفزازا آخر ضد السكان بهدف اتهام القوات الروسية في ما بعد بشن ضربات عشوائية ضد المدنيين، وتهيئة الظروف لإجلائهم من الشقق ونشرهم في مواقع مفتوحة لإطلاق النار".

وقال إنه لهذا الغرض، نشرت الوحدات الأوكرانية المدفعية في مقاطعة خاركوف، وتقصف بها بشكل دوري مناطق سكنية بالمدينة.

وأضاف ميزينتيف أنه "بتوجيه من سلطات كييف، من المقرر استخدام صحفيين أوكرانيين وأجانب لإعداد صور وفيديوهات مفبركة "لجرائم قتل المدنيين على أيدي الروس"، لتروجها وكالات الأنباء الغربية على نطاق واسع".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا