الدفاع الروسية: تدمير 10 مدافع هاوتزر و20 مدرعة سلمها الغرب لأوكرانيا مؤخرا

أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة صواريخ من طراز "كاليبر" عالية الدقة بعيدة المدى أدت إلى تدمير 10 مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم وما يصل إلى 20 مدرعة قتالية قدمها الغرب إلى نظام كييف.

جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها اليوم الأحد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن الضربة التي نفذت في الساعة 20.30 مساء أمس، استهدفت المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب خلال الأيام العشرة الماضية، وكانت موجودة في أرض مصنع للمحولات في مدينة نيكولايف (جنوب).

يتبع..