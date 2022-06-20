تكريم عدد من رجال الحرس الوطني الروسي على بسالتهم في أوكرانيا

أجريت في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية مراسم تكريم ثلة من رجال الحرس الوطني الروسي، دوّنوا صفحات جديدة في تاريخ بسالة الجندي الروسي في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومُنح 5 من ضباط شرطة الحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان أوسمة "استحقاق الأمة" من الدرجة الثانية، و14 آخرون ميداليات "الشجاعة"، فيما جرى تقليد مقاتل ميداني في الحرس ميدالية "جوكوف".

وأشار رئيس الحرس الوطني الجنرال فيكتور زولوتوف إلى أن أفراد الحرس الوطني في دائرة شمال القوقاز العسكرية الروسية يقدمون مساهمة كبيرة في تحرير دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد على أن المقاتلين في الخطوط الأمامية يحظون بتأييد الشعب الروسي بسائر قومياته، المؤمنة بجيشنا الذي لا يقهر.

وقام رئيس الحرس الوطني زولوتوف ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بتقليد الأوسمة لمستحقيها.

المصدر: RT