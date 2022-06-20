فولودين يوضح سبب حاجة أوكرانيا إلى صفة مرشح في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن واشنطن وبروكسل على استعداد لبذل قصارى جهدهما لضمان استمرار الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وكتب فولودين في قناته على تيليغرام: "يستمر قدما التدمير الذاتي لأوكرانيا. وسيقرر المجلس الأوروبي هذا الأسبوع منح أوكرانيا مكانة عضو المرشح في الاتحاد الأوروبي. سيستمر الغرب بالقتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني. لكنه لن يحقق النجاح. لذلك، فإن واشنطن وبروكسل على استعداد لفعل كل شيء لكي يستمر القتال في أوكرانيا". وشدد على أن هذا بالذات، هو سبب قرار منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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ويرى فولودين أن النتيجة بالنسبة لأوكرانيا "ستكون محزنة"، وستفقد استقلالها حيث سيتم نقل مركز القرار إلى بروكسل.

المصدر: نوفوستي