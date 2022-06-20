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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان
Legion-Media
تايبيه، عاصمة تايوان
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ضرب زلزال قوته 6 درجات الاثنين شرق تايوان في محافظة هوالين، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. 

ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذي شعر به السكان في كل أنحاء الجزيرة.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 9.05 صباحا (01.05 بتوقيت غرينتش). 

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.

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وسجلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.

تضرب تايوان ومحطيها زلازل في شكل منتظم بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.

في مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة ساحل تايوان الشرقي ما أدى إلى انهيار جسر قيد الإنشاء في شرق الجزيرة.

المصدر: أ ف ب

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