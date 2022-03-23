إصابة شخص وانهيار جسر إثر زلزال قوي ضرب جزيرة تايوان

أفاد مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن زلزالا بقوة 6.7 درجة، ضرب جزيرة تايوان، ما أدى إلى إصابة شخص وانهيار جسر قيد الانشاء.

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ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي للجزيرة وشعر به السكان في أنحاء واسعة منها.

وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفاد الدفاع المدني التايواني، بإصابة رجل بجروح، نقل على أثرها إلى المستشفى.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق، بأن جسرا قيد الإنشاء في مدينة هوالين انهار من جراء الزلزال.

وتقع جزيرة تايوان فوق منطقة التقاء صفيحتين تكتونيتين مما يعرضها لهزات أرضية باستمرار.

المصدر: AFP