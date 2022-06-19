لوبان تعد "بإبداء معارضة حازمة ومسؤولة"

تعهدت مارين لوبان بعد النتيجة التاريخية للتجمع الوطني الذي تقوده في الانتخابات التشريعية الفرنسية، "بإبداء معارضة حازمة ومسؤولة واحترام مؤسسات الدولة".

وقالت لوبان بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين بومون شمال البلاد، إن الكتلة البرلمانية التي حشدها التجمع الوطني هي "الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".

وفشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث حقق اليسار نتائج أكبر من التي توقعتها الاستطلاعات فيما سجل أقصى اليمين قفزة تاريخية.

وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية.

المصدر: أ ف ب