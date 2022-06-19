وسائل إعلام: تصفية قائد كتيبة "كارباتسكايا سيتش" النازية قرب خاركوف

أعلنت وكالة أنباء AnnaNews عن تصفية القوات الروسية أوليغ كوتسين قائد كتيبة "كارباتسكايا سيتش" الأوكرانية النازية قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأعلنت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني إيرينا فاريون، أن كوتسين قتل نتيجة إصابة مباشرة خلال اجتماع مع هيئة قيادية في الجيش الأوكراني.

وبدوره، أكد زعيم حزب "الحرية" الأوكراني أوليغ تياغنيبوك أن كوتسين قتل في منطقة إيزيوم.

وتم تشكيل كتيبة "كارباتسكايا سيتش" من المتطرفين الأوكرانيين عام 2014 وشارك كوتسين منذ ذلك الحين في فظائع قوات كييف والتشكيلات النازية الموالية لها في دونباس شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي