أكدت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي، أن بريطانيا تعتزم تنفيذ خططها الإمبراطورية في أوروبا، والتخلي عن شركائها السابقين.

وقالت كوفيتيدي: "من الواضح لنا في روسيا أن بريطانيا تحشد تحالفا ثلاثيا جديدا بين لندن ووارسو وكييف. وتلعب أوكرانيا في هذه المؤامرة الجيوسياسية الدور الأكبر حيث تم إسناد دور الطعم الدموي لها. وليست مصادفة أن جميع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موجهة إلى التحضير لـ"صراع طويل الأمد في أوكرانيا".

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وأشارت إلى أن السياسة الإنكليزية تستخدم عامل الوقت بشكل متعمد، ولا تعتبر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي شركاء سياسيين.

وأضافت: "الطريق الجديد، هو اتحاد سياسي جديد لبريطانيا وتركيا بمشاركة أوكرانيا وبولندا ومولدوفا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ووفقا للبريطانيين، فإنه يجب أن يكون بدون الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، وكذلك بدون اللاعبين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا وفرنسا".

المصدر: نوفوستي