جونسون يدعو الغرب إلى الاستعداد لـ"صراع طويل الأمد" في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغرب إلى الاستعداد للتأقلم مع فكرة أن "الصراع في أوكرانيا" سيكون طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدعم لكييف لا يجب أن يتراجع.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز" إن الغرب "يجب أن يتأقلم مع فكرة أن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد"، متهما موسكو بـ"السعي لاستنزاف" الغرب.

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وأضاف: "يجب على المملكة المتحدة وأصدقائنا الرد بتقديم ضمانات بأن أوكرانيا ستتمتع بالقوة الاستراتيجية للبقاء على قيد الحياة والانتصار".

وتابع: "يجب أن نحافظ على حيوية الدولة الأوكرانية، يجب على حكومة الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي دفع الرواتب وصيانة المدارس وتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار حيث أمكن ذلك".

وأضاف: "هذا سيتطلب تمويلا مستمرا ومساعدة فنية نحتاج إلى التخطيط لها لسنوات قادمة".

كما أشار جونسون إلى "أهمية استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب أفرادها العسكريين في الدول الأوروبية".

وتابع أنه "في ظل السبل المغلقة لموانئ أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تطوير طرق برية بديلة لتسليم الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى".

ولفت إلى أن لندن "تدعم جهود الأمم المتحدة في المفاوضات لفتح ممر آمن للصادرات الأوكرانية عن طريق البحر".

وشدد على أن جميع الإجراءات المذكورة يجب أن "تعزز موقف الأصدقاء الأوكرانيين" حتى ينتهي الصراع على "الشروط التي اقترحها زيلينسكي".

واعتبر أن نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لن يجعل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".

المصدر: "تاس"