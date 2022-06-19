لوغانسك تؤكد استسلام عناصر من كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة
Sputnik
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قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك في موسكو، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن مجموعة من عناصر كتيبة "أيدار" الأوكرانية المتطرفة استسلموا في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك.
وكتب السفير على قناته في تيليغرام: "في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك- في ميتيلكينو، تم تأكيد استسلام عناصر من أيدار. لقد وقعوا في الأسر مع بعض قادتهم. تم تطهير القرية بالكامل".
في وقت سابق، قال مصدر أمني مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إنه تم القبض على أحد رؤوس كتيبة "أيدار" عند اقتحام قرية ميتيلكينو".
المصدر: نوفوستي