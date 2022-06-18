بوبوفا تكشف سبب اختفاء الخدمة الوبائية في أوكرانيا

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، إنه لا يوجد أحد يمارس التعامل مع القضايا الوبائية في أوكرانيا.

وشددت بوبوفا، على أن عدم وجود هيئة تشرف على الوضع الوبائي في هذا البلد، يعود إلى الرغبة بعدم تواجد أية مؤسسة مختصة يمكنها تقييم تصرفات العسكريين الأجانب في أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن البيولوجي.

وأضافت بوبوفا، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا أحد يتعامل مع القضايا الوبائية هناك. لا أحد يمكنه القيام بذلك - في عام 2014 بدأوا وفي عام 2016 انتهوا من تدمير الخدمات الصحية والوبائية. في أوكرانيا لا توجد هيئة مختصة في هذا المجال مثل الموجودة في روسيا. وسبب غيابها هناك، لا يوجد أحد يعارض ما يجري، ولا يوجد أحد لتقييم تصرفات دولة غريبة، وعسكريين أجانب فيما يتعلق بالأمن البيولوجي".

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في مايو الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن "الحقائق التي تم الكشف عنها بشأن النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، بما في ذلك وحدات إدارة الصحة والوبائيات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، تهدف إلى تعزيز تقوية مسببات بعض الأمراض مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة".

المصدر: نوفوستي