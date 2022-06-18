قالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية إن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن البيولوجي العالمي والزعم بأنها عملت لصالح الشعب الأوكراني كذب.

وأضافت بوبوفا، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ما تم الكشف عنه بفضل وجود المتخصصين من الجيش، يؤكد أن المختبرات الموجودة في تلك المناطق تشكل خطرا بيولوجيا على الأمن للعالم بأسره. وهذا واضح تماما. التصريحات الأخيرة التي تزعم بأن كل هذا كان لصالح الشعب الأوكراني غير صحيحة على الإطلاق".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، نشر البنتاغون مذكرة إعلامية تفيد بأنه على مدار العشرين عاما الماضية، قدمت السلطات الأمريكية الدعم إلى 46 مختبرا مدنيا مختلفا ومنشآت رعاية صحية ومراكز تشخيص الأمراض في أوكرانيا، وتم تنفيذ التعاون لأغراض سلمية.

وخلال تعليقه على هذه المذكرة الأمريكية، قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي الجنرال إيغور كيريلوف، إنها لا تجيب على التساؤلات الحقيقية. وأعرب عن ثقته في أن هذه المذكرة عبارة عن واجهة تبرير تنتهك بموجبها الولايات المتحدة الاتفاقيات الدولية وتواصل بناء قدراتها البيولوجية العسكرية، وخلال ذلك "لعبت أوكرانيا دور ميدان تجارب للاختبار وجمع المواد البيولوجية ودراسة خصوصيات انتشار الأمراض المعدية".

المصدر: نوفوستي