دونيتسك: القيادة المغربية لم تقدم أي طلب حول مرتزق مغربي يواجه الإعدام

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن ممثلي الحكومة المغربية لم يتوجهوا بطلب أو استفسار لسلطات الجمهورية في قضية المرتزقة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوشيلين قوله: "لم تكن هناك نداءات رسمية من القيادة المغربية في الوقت الحالي".

وتحاكم سلطات جمهورية دونيتسك القضائية المواطن المغربي سعدون إبراهيم والبريطاني شون بينر، بتهمة ارتكاب أعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، وقد اعترف كلاهما بالذنب في هذه التهمة.

وذكر مكتب المدعي العام للجمهورية، أنه وفقا لنتائج المحاكمة، قد يواجه المرتزقة عقوبة الإعدام.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، تم القبض على اثنين من الجنود السابقين في القوات المسلحة الأمريكية، شاركا في القتال إلى جانب المسلحين الأوكرانيين بالقرب من خاركوف.

المصدر: RT