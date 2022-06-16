دراغي: خفض إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا "يحمل طابعا سياسيا"

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال زيارته لكييف أن تخفيض إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا "يحمل طابعا سياسيا".

وقال دراغي: "قيل لنا أن أسباب إنهاء إمدادات الغاز التي تؤثر على أوروبا كلها تقريبا ذات طبيعة تقنية. أحد الأسباب هو أن قطع الغيار مطلوبة للصيانة، والتي لا تصل بسبب العقوبات. ألمانيا، ونحن وآخرون نعتقد أن هذه كذبة، وأن الحديث يدور حول الاستخدام السياسي للغاز وكذلك الحبوب".

وأشار إلى أن انخفاض إمدادات الغاز الروسي لن يؤثر على الاستهلاك في إيطاليا، ولكن سيؤثر على إنشاء احتياطياتها من الوقود الأزرق.

وفي الوقت الحالي، تبلغ احتياطيات إيطاليا من الغاز 52%.

وأضاف دراغي: "أما بالنسبة للدفع لروسيا، فإن الإمدادات آخذة في الانخفاض حقا، لكن الأسعار ترتفع، لذلك تتلقى روسيا المزيد من الأموال. هذه استراتيجية يجب مكافحتها، وسنتحدث عنها أيضا في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي (23-24 يونيو). مبادرة إيطاليا بشأن سقف أسعار الغاز تحصل على مزيد من الدعم، وسنناقشها في المجلس الأوروبي".

وفي 9 يونيو، تم تخفيض إمدادات الغاز الروسي عبر حط انابيب السيل الشمالي بسبب عمل تقني مخطط له. ووفقا لشركة غازبروم، كان حجم عمليات التسليم محدودا بسبب تعرقل إعادة المعدات من الإصلاح من قبل شركة سيمنز.

بعد ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر لضخ الغاز من شركة سيمنز الألمانية في محطة ضخ "بورتوفايا".

ووفقا لرئيس "غازبروم" أليكسي ميلر، اليوم لا توجد وسيلة لحل المشكلة التي نشأت في محطة ضخ "بورتوفايا"، على الرغم من أن سيمنز تعمل على الوضع.

وأوضح أن الشركة الألمانية لا يمكنها إعادة المعدات من كندا، لأن الأخيرة فرضت عقوبات على شركة غازبروم.

المصدر: نوفوستي