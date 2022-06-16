 
مباشر

موسكو: الناتو سيستخدم كل الوسائل لمنع روسيا من نجاح عمليتها في أوكرانيا

أخبار العالم

موسكو: الناتو سيستخدم كل الوسائل لمنع روسيا من نجاح عمليتها في أوكرانيا
Sputnik MAXIM BLINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8tm

أعلنت الخارجية الروسية أن حلف الناتو سيستخدم كل الوسائل المتاحة له لمنع روسيا من النجاح في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعيقها على اجتماع وزراء دفاع الناتو ولقاء الدول الغربية في إطار موسع بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، اللذين عقدا في بروكسل يومي 15 و16 يونيو، إلى أن "هذا الإطار يسمح للأمريكيين بإشراك دول غير الأعضاء في الحلف في تنفيذ المهام الخاصة بردع روسيا، وفرض الأجندة المعنية على تلك الدول".

إقرأ المزيد
بيسكوف: واشنطن بتسليحها لأوكرانيا
بيسكوف: واشنطن بتسليحها لأوكرانيا "تطيل مشاكل" هذه الدولة

وأضافت أن دول الناتو "تواصل ضخ الأسلحة الفتاكة أكثر إلى نظام كييف، وخاصة المدفعية الصاروخية، مما لا بد أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا".

وأشارت إلى أن "ظهور مثل هذه الأنظمة في منطقة النزاع قد أسفر عن زيادة أبعاد الدمار للبنية التحتية المدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لكن الغرب ليس قلقا بهذا الشأن إذ أن ذلك يعتبر خسائر جانبية بالنسبة له".

وأكدت أن "الأهم هو منع روسيا من إتمام العملية الخاصة في أوكرانيا بنجاح. ومن الواضح أنه لتحقيق هذا الغرض سيستخدم الناتو كل الوسائل المتاحة لديه ولدى الدول الأعضاء فيه".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا