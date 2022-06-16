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بيسكوف: واشنطن بتسليحها لأوكرانيا "تطيل مشاكل" هذه الدولة

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بيسكوف: واشنطن بتسليحها لأوكرانيا
Globallookpress
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة بمواصلتها تسليح أوكرانيا "تطيل مشاكل" هذه الدولة.

وأضاف ممثل الكرملين في حديث لوكالة "نوفوستي": "بهذا الشكل تطيل الولايات المتحدة مشاكل ومتاعب أوكرانيا. الولايات المتحدة تمدد هذه الفترة السيئة لأوكرانيا، ولشعب أوكرانيا".

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس يوم 24 فبراير، زادت الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو من ضخ السلاح إلى أوكرانيا. وخصصت واشنطن وفق قانون "ليند ليز" عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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من جانبها، شددت روسيا مرات عديدة على أن توريد السلاح الغربي لأوكرانيا، فقط سيطيل مدة النزاع، وأكدت على أن شحنات هذا السلاح ستصبح من الأهداف المشروعة للقوات الجوية الروسية.

المصدر: نوفوستي  

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