الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا الأمن الغذائي وتوريد الأسمدة إلى إفريقيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحثا خلالها الأمن الغذائي وتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى أفريقيا.

وقال الكرملين في بيانه: "أعرب الطرفان عن الارتياح للمستوى الذي تم تحقيقه من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتم التأكيد على النية المتبادلة لتوسيع التعاون الذي يعود بالمنفعة على الطرفين، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية، وبشكل خاص إلى جنوب أفريقيا".

وتابع البيان: "تبادل فلاديمير بوتين وسيريل رامافوزا أيضا وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

وأشار قائدا البلدين خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي إلى أهمية العمل معا في إطار مجموعة البريكس من أجل تعزيز دورها في السياسة والاقتصاد العالميين.

المصدر: نوفوستي