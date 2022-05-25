بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.

وفي تهنئته أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: "لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة. وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف".

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وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته، في أن روسيا وإفريقيا، ستتمكنان بالعمل المشترك من ضمان تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الواعدة في مختلف المجالات لصالح الدول والشعوب، ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا وحول العالم.

المصدر: نوفوستي