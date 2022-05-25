 
مباشر

بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم

أخبار العالم

بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3jy

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.

وفي تهنئته أشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: "لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة. وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف".

إقرأ المزيد
لافروف: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
لافروف: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته، في أن روسيا وإفريقيا، ستتمكنان بالعمل المشترك من ضمان تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الواعدة في مختلف المجالات لصالح الدول والشعوب، ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا وحول العالم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا