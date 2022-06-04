"سي إن إن": معظم الدول الإفريقية تقف إلى جانب روسيا

بثت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى وقوف معظم الدول الإفريقية إلى جانب روسيا، وعدم الإدلاء بأي تصريحات عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال مراسل الشبكة ديفيد ماكنزي في بث مباشر من جوهانسبورغ، إن العديد من دول القارة الإفريقية "تنأى بنفسها" عن أي تصريحات حول الحرب في أوكرانيا.

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ولفت المراسل إلى أنه خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس السنغال رئيس الاتحاد الٍإفريقي ماكي سال، أمس الجمعة في سوتشي، أكد سال أن معظم الدول الإفريقية تعارض اتخاذ أي موقف ضد روسيا.

وأضاف: "اللافت أن رئيس السنغال أوضح لبوتين عن وجهات نظر مختلفة لإفريقيا"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول الإفريقية رفضت إلقاء اللوم على روسيا.

واستقبل بوتين سال في سوتشي وقال الأخير عقب الاجتماع، إن بوتين أبدى استعداده لدعم تصدير الحبوب الأوكرانية وضمان الإمدادات الروسية من الغذاء والأسمدة إلى إفريقيا، كما دعا إلى رفع العقوبات التي تعيق الصادرات من روسيا.

المصدر: "تاس"