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بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة

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بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة
AP Patrick Post
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الدول في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وقال مورافيتسكي في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو بمدينة لاهاي الهولندية الثلاثاء: "لا نعمل ما يكفي لحماية أوكرانيا ودعم الشعب الأوكراني في حماية حريته وسيادته".

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وتابع: "ولذلك أدعوكم للقيام بالمزيد في ما يخص توريدات الأسلحة والأنظمة المدفعية إلى أوكرانيا".

وشدد على أنه "من المهم التركيز على المساعدة الفعالة والدعم لأوكرانيا هنا والآن، وليس بعد عدة أسابيع أو أشهر".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار قد أعلنت أن أوكرانيا حصلت على 10% فقط من الأسلحة التي طلبتها من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

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