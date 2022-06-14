أوكرانيا: تلقينا 10% من الأسلحة التي طلبناها من الغرب فقط

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار أن كييف لم تحصل من الغرب إلا على 10% من الأسلحة التي طلبتها.

وقالت ماليار: "بغض النظر عن مقدار الجهد الذي تبذله أوكرانيا، فلن نتمكن من كسب الحرب بدون مساعدة الغرب. لقد حصلنا على 10% فقط من الأسلحة التي قالت أوكرانيا أنها تحتاجها".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، في وقت سابق إلى أن السلاح الذي بحوزة بلاده كان سيكفي لمحاربة أي جيش في أوروبا، ولكن ليس لمواجهة الجيش الروسي.

ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني فإن بلاده "في حاجة ماسة إلى أسلحة ثقيلة وبسرعة كبيرة".

المصدر: نوفوستي